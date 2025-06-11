Тьяго Сплиттер, Патрик Сент-Эндрюс и Куинтон Кроуфорд назначены ассистентами главного тренера «Портленда»
Три специалиста пополнили тренерский штаб «Портленда».
«Блэйзерс» назначили Тьяго Сплиттера, Патрика Сент-Эндрюса и Куинтона Кроуфорда ассистентами в штабе главного тренера Чонси Биллапса.
Лерон Блэк нанят в качестве тренера по развитию игроков. Он работал помощником главного тренера в фарм-клубе «Портленда» с сезона-2023/24.
Сплиттер ранее уже работал в НБА: в «Бруклине» в качестве тренера по развитию игроков и ассистентом главного тренера в «Хьюстоне». В прошедшем сезоне бразилец руководил «Парижем».
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Портленда»
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