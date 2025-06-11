Тьяго Сплиттер, Патрик Сент-Эндрюс и Куинтон Кроуфорд назначены ассистентами главного тренера «Портленда»

Три специалиста пополнили тренерский штаб «Портленда».

«Блэйзерс» назначили Тьяго Сплиттера , Патрика Сент-Эндрюса и Куинтона Кроуфорда ассистентами в штабе главного тренера Чонси Биллапса .

Лерон Блэк нанят в качестве тренера по развитию игроков. Он работал помощником главного тренера в фарм-клубе «Портленда » с сезона-2023/24.

Сплиттер ранее уже работал в НБА: в «Бруклине» в качестве тренера по развитию игроков и ассистентом главного тренера в «Хьюстоне». В прошедшем сезоне бразилец руководил «Парижем».