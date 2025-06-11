Стивен Адамс получит предложения на уровне исключения среднего уровня

К Стивену Адамсу будет большой интерес на рынке свободных агентов.

«Центровой «Хьюстона » Стивен Адамс , став неограниченно свободным агентом после успешного выступления в плей-офф, скорее всего, получит предложения на уровне исключения среднего уровня.

«Рокетс» отдают приоритет подписанию нового контракта с Адамсом, но к центровому будет много интереса со стороны команд, претендующих на чемпионство», – пишет журналист Эван Сайдери.