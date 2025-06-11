Стивен Адамс получит предложения на уровне исключения среднего уровня
К Стивену Адамсу будет большой интерес на рынке свободных агентов.
«Центровой «Хьюстона» Стивен Адамс, став неограниченно свободным агентом после успешного выступления в плей-офф, скорее всего, получит предложения на уровне исключения среднего уровня.
«Рокетс» отдают приоритет подписанию нового контракта с Адамсом, но к центровому будет много интереса со стороны команд, претендующих на чемпионство», – пишет журналист Эван Сайдери.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости