«Индиана» продлит Майлза Тернера и впервые за 20 лет окажется в налоге

«Пэйсерс» подпишет новое соглашение с центровым Майлзом Тернером.

Об этом рассказал инсайдер ESPN Шэмс Чарания во время трансляции второго матча финальной серии. Ожидается, что игрок будет получать около 30 млн в год.

Впервые за последние 20 лет «Индиана» будет платить налог на роскошь.

«Индиана» выбрала Тернера на драфте-2015 под 11-м номером. В этом сезоне он набирал 15,6 очка, 6,5 подбора, 1,5 передачи и 2 блока в среднем за 30 минут.