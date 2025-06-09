«Индиана» продлит Майлза Тернера и впервые за 20 лет окажется в налоге
«Пэйсерс» подпишет новое соглашение с центровым Майлзом Тернером.
Об этом рассказал инсайдер ESPN Шэмс Чарания во время трансляции второго матча финальной серии. Ожидается, что игрок будет получать около 30 млн в год.
Впервые за последние 20 лет «Индиана» будет платить налог на роскошь.
«Индиана» выбрала Тернера на драфте-2015 под 11-м номером. В этом сезоне он набирал 15,6 очка, 6,5 подбора, 1,5 передачи и 2 блока в среднем за 30 минут.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: ESPN
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