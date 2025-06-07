Игроки НБА c ростом менее 190 см реже владеют мячом и получают все меньше минут на площадке на протяжении последних 5 лет

Согласно данным, лига становится все выше.

В сезоне-2019/20 на игроков ростом 190 см и ниже приходилось 22% от общего количества сыгранных минут в регулярном чемпионате. В прошедшем сезоне эта доля упала до 16%.

Пять лет назад в 38% случаев владения мяч находился в руках баскетболистов ростом 190 см или ниже. В сезоне-2024/25 этот показатель составил всего 27%.

Отмечается, что доля игрового времени таких баскетболистов снижается уже давно: с 23% до 18% в период с сезона-2008/09 по 2018/19. В сезоне-2019/20 произошел обратный скачок до 22% из-за требования лиги измерять рост игроков без обуви (из-за чего средний рост баскетболистов на NBA.com уменьшился примерно на 2 см). С тех пор спад возобновился.

Единственным игроком с ростом 183 см и ниже, получившим минуты в прошедшей регулярке, стал новичок «Мемфиса» Юки Кавамура (173 см, 83 минуты).