Адам Сильвер: «До запуска Лиги Европы под эгидой НБА еще как минимум пара лет»
Комиссионер рассказал о европейском проекте американской лиги.
«Мы находимся в самой начальной стадии процесса. Пока сложно назвать конкретные сроки. Так что до запуска еще как минимум пара лет. Это будет огромное предприятие.
Нам также важно проконсультироваться со всеми заинтересованными сторонами: встретиться с Евролигой, ее клубами, европейскими игроками, медиакомпаниями и маркетинговыми партнерами. Так что работы предстоит много.
В любом случае мы по-прежнему считаем, что в Европе огромное количество баскетбольных фанатов, чьи потребности не удовлетворены, и что существует отличная возможность создать еще одну лигу по образцу НБА», – сказал Сильвер.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
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