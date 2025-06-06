7

Личный тренер ШГА: «В лиге есть настоящие «продавцы штрафных», но Шэй не один из них»

Тренер лидера «Оклахомы» высказался по поводу прозвища «продавец штрафных».

«Считаю это нормальным. Если о тебе не говорят, значит, твоя команда выступает недостаточно хорошо. Мне бы и не нужно было комментировать это, но все же скажу. Хоть объяснения уже звучали не раз.

Многие эксперты по спортивной науке и телеаналитики говорили о количестве его проходов за игру и соотношении этих проходов к количеству фолов. Так вот, он даже не входит в топ-5 лиги по этому показателю. Если убрать все его штрафные броски и штрафные у всех остальных, он все равно лидирует в лиге по набранным очкам.

Если сравнить его количество штрафных с показателями бывших MVP, то он не входит даже в топ-10. Это несопоставимо с Майклом Джорданом, Кобе Брайантом или Джеймсом Харденом.

Мне кажется, люди просто придираются.

В нынешнюю эпоху, когда резко выросло количество трехочковых, количество штрафных бросков, наоборот, сократилось. Поэтому, когда игрок сочетает старую школу с современным стилем, вы видите доминирование. Раньше игроки делали то же самое, но еще чаще. Просто из-за того, что сейчас так много бросков с дистанции, может показаться, что ему чаще свистят. Но статистика говорит об обратном.

Сегодня многие игроки получают фолы с гораздо большей частотой при меньшем количестве проходов. Это наводит меня на мысль, что в лиге полно настоящих «продавцов штрафных» – и он далеко не первый в этом списке», – заявил тренер Гилджес-Александера Нэйт Митчелл.

Как котируете Тайриза Халибертона?2490 голосов
В топ-5Тайриз Халибертон
В топ-10Тайриз Халибертон
В топ-15Тайриз Халибертон
Переоцененный онНБА
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: rg.org
logoШэй Гилджес-Александер
logoОклахома-Сити
logoНБА
logoНБА плей-офф
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
😱 Чтооо творит «Индиана»?! Горела «минус 9» и шокировала «Оклахому» за 0,3 секунды до конца
596 июня, 09:35
Шэй Гилджес-Александер: «Игра длится все 48 минут. «Пэйсерс» учат этой истине жестче, чем любая другая команда в лиге»
66 июня, 05:03
Шэй Гилджес-Александер занял 3-е место в истории по набранным очкам в дебютном матче финала
116 июня, 04:20
Главные новости
Женская НБА. «Индиана» вынесла «Чикаго», «Голден Стэйт» разгромил «Лас-Вегас» и другие матчи
215 минут назад
Реджи Миллер выложил видео с реакцией семьи на победный бросок Тайриза Халибертона в 1-м матче
7вчера, 21:28Видео
Jay-Z поставил 1 миллион долларов на победу «Оклахомы» в финале со счетом 4-1
12вчера, 20:57
Если «Индиана» выиграет чемпионат, она пройдет самый сложный путь к чемпионству в истории НБА
10вчера, 20:35Фото
«Индиана» – на 2-м месте в НБА по количеству передач за матч после «Голден Стэйт»
4вчера, 20:07Фото
Тайриз Халибертон: «Слово «нестандартный» можно легко применить к моему броску в прыжке»
2вчера, 19:32
Зак Иди, скорее всего, пропустит начало сезона-2025/26 из-за операции на лодыжке
5вчера, 19:02
Де’Аарон Фокс надеется продлить контракт с «Сан-Антонио»
11вчера, 18:26
Шэй Гилджес-Александер: «Кобе Брайант – наверное, мой любимый игрок в истории»
7вчера, 17:56
«Локомотив-Кубань» расстался с Джоном Дженкинсом
1вчера, 17:25
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. Финал. «Партизан» играет с «Будучностью» во 2-м матче серии
1вчера, 19:09Live
Чемпионат Италии. 1/2 финала. 25+10 от Шенгелии помогли «Виртусу» закрыть серию с «Миланом» в 4-м матче
1вчера, 21:33
Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Фенербахче» победил «Бахчешехир» во 2-м матче серии (2-0)
вчера, 19:43
Уилл Клайберн и Акилле Полонара пропустят 4-й матч серии против «Милана»
вчера, 18:43
Илона Корстин о лучших игроках финала: «У ЦСКА это Уэйр и Тримбл. У «Зенита» – Бэйкон и Фрэйзер»
вчера, 18:04
Николя Батюм о финале чемпионата Греции: «Эта серия – просто безумие»
вчера, 17:35
Илона Корстин о финале Лиги ВТБ: «Шестая игра в Москве будет решающей для обоих коллективов»
вчера, 17:20
«Монако» близок к подписанию Кеварриуса Хэйса
вчера, 16:53
Муаммаду Жете подписал 2-летний контракт с «Дубаем»
вчера, 16:36
Джон Браун оштрафован и дисквалифицирован на 1 матч
вчера, 16:25