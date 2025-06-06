Личный тренер ШГА: «В лиге есть настоящие «продавцы штрафных», но Шэй не один из них»

Тренер лидера «Оклахомы» высказался по поводу прозвища «продавец штрафных».

«Считаю это нормальным. Если о тебе не говорят, значит, твоя команда выступает недостаточно хорошо. Мне бы и не нужно было комментировать это, но все же скажу. Хоть объяснения уже звучали не раз.

Многие эксперты по спортивной науке и телеаналитики говорили о количестве его проходов за игру и соотношении этих проходов к количеству фолов. Так вот, он даже не входит в топ-5 лиги по этому показателю. Если убрать все его штрафные броски и штрафные у всех остальных, он все равно лидирует в лиге по набранным очкам.

Если сравнить его количество штрафных с показателями бывших MVP, то он не входит даже в топ-10. Это несопоставимо с Майклом Джорданом, Кобе Брайантом или Джеймсом Харденом.

Мне кажется, люди просто придираются.

В нынешнюю эпоху, когда резко выросло количество трехочковых, количество штрафных бросков, наоборот, сократилось. Поэтому, когда игрок сочетает старую школу с современным стилем, вы видите доминирование. Раньше игроки делали то же самое, но еще чаще. Просто из-за того, что сейчас так много бросков с дистанции, может показаться, что ему чаще свистят. Но статистика говорит об обратном.

Сегодня многие игроки получают фолы с гораздо большей частотой при меньшем количестве проходов. Это наводит меня на мысль, что в лиге полно настоящих «продавцов штрафных» – и он далеко не первый в этом списке», – заявил тренер Гилджес-Александера Нэйт Митчелл.