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Женская НБА. 24 очка Митчелл помогли «Индиане» обыграть «Вашингтон», «Миннесота» победила «Финикс»

Сегодня состоялись три матча регулярного чемпионата женской НБА.

«Индиана» в отсутствие Кейтлин Кларк на своей площадке обыграла «Вашингтон», «Миннесота» продлила победную серию со старта чемпионата до 8 матчей после крупной победы над «Финиксом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Вашингтон – 85:76 (19:18, 19:16, 31:21, 16:21)

ИНДИАНА: Митчелл (24), Халл (14 + 6 подборов), Бостон (10)

ВАШИНГТОН: Ириафен (20 + 9 подборов), Сайкс (20 + 6 подборов), Ситрон (13 + 7 подборов)

4 июня. 2.00

Миннесота – Финикс – 88:65 (19:23, 25:12, 23:14, 21:16)

МИННЕСОТА: Коллиер (18 + 11 подборов + 5 передач), Хидеман (18), Макбрайд (13 + 7 передач), Смит (13 + 6 передач)

ФИНИКС: Хелд (16), Сабалли (15 + 8 подборов)

4 июня. 3.00

Сиэтл – Даллас – 83:77 (19:20, 11:18, 24:17, 29:22)

СИЭТЛ: Уильямс (18), Огвумике (14 + 9 подборов), Уилер (11 + 5 подборов + 7 передач)

ДАЛЛАС: Кэррингтон (22 + 8 подборов), Хайнс-Аллен (16 + 12 подборов), Сигрист (11 + 9 подборов)

4 июня. 4.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто станет чемпионом НБА?4880 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Геннадий Ильин
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