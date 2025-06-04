Женская НБА. 24 очка Митчелл помогли «Индиане» обыграть «Вашингтон», «Миннесота» победила «Финикс»
«Индиана» в отсутствие Кейтлин Кларк на своей площадке обыграла «Вашингтон», «Миннесота» продлила победную серию со старта чемпионата до 8 матчей после крупной победы над «Финиксом».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Индиана – Вашингтон – 85:76 (19:18, 19:16, 31:21, 16:21)
ИНДИАНА: Митчелл (24), Халл (14 + 6 подборов), Бостон (10)
ВАШИНГТОН: Ириафен (20 + 9 подборов), Сайкс (20 + 6 подборов), Ситрон (13 + 7 подборов)
4 июня. 2.00
Миннесота – Финикс – 88:65 (19:23, 25:12, 23:14, 21:16)
МИННЕСОТА: Коллиер (18 + 11 подборов + 5 передач), Хидеман (18), Макбрайд (13 + 7 передач), Смит (13 + 6 передач)
ФИНИКС: Хелд (16), Сабалли (15 + 8 подборов)
4 июня. 3.00
Сиэтл – Даллас – 83:77 (19:20, 11:18, 24:17, 29:22)
СИЭТЛ: Уильямс (18), Огвумике (14 + 9 подборов), Уилер (11 + 5 подборов + 7 передач)
ДАЛЛАС: Кэррингтон (22 + 8 подборов), Хайнс-Аллен (16 + 12 подборов), Сигрист (11 + 9 подборов)
4 июня. 4.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.