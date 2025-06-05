Скотти Барнс, Айзейя Стюарт и Девин Васселл могут стать игроками сборной Ямайки
Несколько игроков НБА могут начать выступать за Ямайку на турнирах ФИБА.
Сборная Ямайки ведет переговоры со Скотти Барнсом («Торонто»), Айзейей Стюартом («Детройт») и Девином Васселлом («Сан-Антонио»), сообщает журналист The Jamaica Observer Дэниэл Блэйк.
Братья-близнецы Амен Томпсон («Хьюстон») и Осар Томпсон («Детройт») также начали процесс получения ямайского гражданства на прошлой неделе. Ранее Томпсоны публично заявляли о своем желании представлять Ямайку
Защитник «Клипперс» Норман Пауэлл и форвард «Миннесоты» Джош Майнотт уже присоединись к сборной Ямайки и сыграю за нее в предварительной квалификации чемпионата Америки в августе этого года.
Как котируете Тайриза Халибертона?2469 голосов
В топ-5
В топ-10
В топ-15
Переоцененный он
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости