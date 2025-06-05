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Скотти Барнс, Айзейя Стюарт и Девин Васселл могут стать игроками сборной Ямайки

Несколько игроков НБА могут начать выступать за Ямайку на турнирах ФИБА.

Сборная Ямайки ведет переговоры со Скотти Барнсом («Торонто»), Айзейей Стюартом («Детройт») и Девином Васселлом («Сан-Антонио»), сообщает журналист The Jamaica Observer Дэниэл Блэйк.

Братья-близнецы Амен Томпсон («Хьюстон») и Осар Томпсон («Детройт») также начали процесс получения ямайского гражданства на прошлой неделе. Ранее Томпсоны публично заявляли о своем желании представлять Ямайку 

Защитник «Клипперс» Норман Пауэлл и форвард «Миннесоты» Джош Майнотт уже присоединись к сборной Ямайки и сыграю за нее в предварительной квалификации чемпионата Америки в августе этого года.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница репортера Дэниэла Блэйка в соцсети X
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