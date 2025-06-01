Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Монако» победил «Ле-Ман» в решающем матче серии и вышел в 1/2 финала
Сегодня, 1 июня, прошел один четвертьфинальный матч чемпионата Франции.
«Монако» обыграл «Ле-Ман» в решающем матче серии (85:76, 2-1) и вышел в полуфинал.
Чемпионат Франции
1/4 финала (до 2 побед)
Третий матч
«Монако» победил в серии – 2-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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