Барак Обама в начале сезона назвал «Индиану» своей любимой командой для просмотра
Бывший президент США заранее разглядел потенциал.
«Мне нравится, как играют «Пэйсерс». И не только потому, что Тайриз Халибертон сидит сейчас рядом со мной. Но еще и потому, что они играют в быстром темпе и хорошо двигают мяч. За последнее десятилетие мне больше всего нравилось смотреть «Уорриорс», а до них – «Сперс».
Мне просто нравится такой стиль баскетбола – красивая игра, в которой мяч ходит быстро, а игроки не барабанят им в пол все время», – рассказал Обама.
«Пэйсерс» впервые с 2000 года вышли в финал НБА, где 6 июня встретятся с «Оклахомой» в 1-й игре серии.
Кто станет чемпионом НБА?4880 голосов
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Индиана
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст The Old Man and The Three
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