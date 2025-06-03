Барак Обама в начале сезона назвал «Индиану» своей любимой командой для просмотра

Бывший президент США заранее разглядел потенциал.

«Мне нравится, как играют «Пэйсерс». И не только потому, что Тайриз Халибертон сидит сейчас рядом со мной. Но еще и потому, что они играют в быстром темпе и хорошо двигают мяч. За последнее десятилетие мне больше всего нравилось смотреть «Уорриорс», а до них – «Сперс».

Мне просто нравится такой стиль баскетбола – красивая игра, в которой мяч ходит быстро, а игроки не барабанят им в пол все время», – рассказал Обама .

«Пэйсерс» впервые с 2000 года вышли в финал НБА , где 6 июня встретятся с «Оклахомой» в 1-й игре серии.