Ожидается, что Бронни Джеймс в следующем сезоне станет постоянным игроком ротации «Лейкерс»

«Лейкерс» настроены включить Бронни Джеймса в ротацию в следующем сезоне.

Об этом сообщил руководитель одной из команд Западной конференции.

«Дело в том, что в апреле он был намного лучше, чем в октябре, и, безусловно, в июле.

Если он сможет доказать, что это не было случайностью, он начнет получать 10-15 минут за матч, потому что команда почувствует, что может ему доверять. Он будет постоянным игроком в следующем сезоне», – сказал функционер.