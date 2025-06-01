Ожидается, что Бронни Джеймс в следующем сезоне станет постоянным игроком ротации «Лейкерс»
«Лейкерс» настроены включить Бронни Джеймса в ротацию в следующем сезоне.
Об этом сообщил руководитель одной из команд Западной конференции.
«Дело в том, что в апреле он был намного лучше, чем в октябре, и, безусловно, в июле.
Если он сможет доказать, что это не было случайностью, он начнет получать 10-15 минут за матч, потому что команда почувствует, что может ему доверять. Он будет постоянным игроком в следующем сезоне», – сказал функционер.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Athlon Sports
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