Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Париж» разгромил «Дижон», «Виллербан» разобрался с «Элан Шалоном» в решающих матчах серий
Сегодня, 31 мая, пройдут два матча 1/4 финала плей-офф чемпионата Франции.
В решающих матчах серий «Париж» разгромил «Дижон» (114:88, 2-1), «Виллербан» разобрался с «Элан Шалоном» (99:75, 2-1).
Чемпионат Франции
1/4 финала (до 2 побед)
Третьи матчи
«Париж» победил в серии – 2-1.
«Виллербан» победил в серии – 2-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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