Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Ле-Ман» сравнял счет в серии с «Монако»
Сегодня, 30 мая, прошел один четвертьфинальный матч чемпионата Франции.
«Ле-Ман» обыграл «Монако» в клатче с минимальным преимуществом и продлил серию.
Чемпионат Франции
1/4 финала (до 2 побед)
Счет в серии равный – 1-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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