Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Ле-Ман» сравнял счет в серии с «Монако»

Сегодня, 30 мая, прошел один четвертьфинальный матч чемпионата Франции.

«Ле-Ман » обыграл «Монако » в клатче с минимальным преимуществом и продлил серию.

Чемпионат Франции

1/4 финала (до 2 побед)

Счет в серии равный – 1-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.