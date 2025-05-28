42-летний Марселиньо Уэртас стал MVP чемпионата Испании
Марселиньо Уэртас продолжает собирать награды.
42-летний разыгрывающий «Тенерифе» ранее был признан MVP Лиги чемпионов ФИБА, а теперь стал и самым ценным игроком чемпионата Испании.
Уэртас набирает 14,3 очка, 7,2 передачи и 2,2 подбора в среднем в ACB. Его клуб заканчивает регулярный сезон на 2-м месте с результатом 25-8.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1155 голосов
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Кузма
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Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт лиги ACB
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