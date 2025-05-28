42-летний Марселиньо Уэртас стал MVP чемпионата Испании

Марселиньо Уэртас продолжает собирать награды.

42-летний разыгрывающий «Тенерифе» ранее был признан MVP Лиги чемпионов ФИБА, а теперь стал и самым ценным игроком чемпионата Испании.

Уэртас набирает 14,3 очка, 7,2 передачи и 2,2 подбора в среднем в ACB. Его клуб заканчивает регулярный сезон на 2-м месте с результатом 25-8.