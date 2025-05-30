  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Паскаль Сиакам: «Для нас это всегда было «мы против всего мира». Мы в финале конференции, хотя никто не хотел нас здесь видеть»
2

Паскаль Сиакам: «Для нас это всегда было «мы против всего мира». Мы в финале конференции, хотя никто не хотел нас здесь видеть»

Форвард «Пэйсерс» не считает поражение в 5-м матче катастрофой.

«Никто не ожидал, что мы окажемся здесь. Мы ведем 3-2 в финале конференции. Это потрясающе. Я так горжусь своей командой и тем, как усердно мы работали.

Плохие игры будут происходить, это НБА. Такое случается, это нормально.

Для нас это всегда было «мы против всего мира», и я не жду, что что-то изменится. Мы в финале конференции, хотя никто не хотел нас здесь видеть. У нас есть шанс вернуться домой и показать, на что мы способны. Я ни секунды не сомневаюсь в своих партнерах», – сказал Сиакам.

Сегодня «Индиана» уступила «Нью-Йорку» (94:111), позволив «Никс» сократить отставание в серии (2-3).

Паскаль Сиакам провел на паркете 34 минуты и отметился 15 очками, 6 подборами, 5 передачами и 3 перехватами.

Кто станет чемпионом НБА?856 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Паскаля Сиакама
logoИндиана
logoНБА плей-офф
logoПаскаль Сиакам
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джеймс Бойд: «Халибертон просто не явился на 5-й матч»
230 мая, 04:47
Карл-Энтони Таунс: «Почему мы не можем выиграть серию, уступая 1-3?»
330 мая, 04:36
Чарльз Баркли: «Если мы обнаружим хоть один яркий момент с участием «Индианы», это будет чудо»
430 мая, 04:28
Главные новости
Тим Бонтемпс: «Эл Хорфорд, вероятно, покинет «Бостон». Если «Нью-Йорк» подпишет его, то в следующем сезоне сможет победить «Пэйсерс»
939 минут назад
Марио Чалмерс: «Леброн занимался восстановлением, даже находясь в клубе»
сегодня, 09:08
Леброн Джеймс: «С Лукой мы должны быть начеку... Никогда не знаешь, когда он найдет тебя передачей»
4сегодня, 08:02
Дэнни Грин: «Если сравнивать Джордана, Джеймса и Брайанта, то Кобе – самый техничный»
14сегодня, 07:41
Айзейя Хартенштайн: «Мы не ждем, что нам что-то достанется просто так. Мы хотим быть завоевателями, хотим быть охотниками»
сегодня, 07:20
Миленко Богичевич продолжит тренировать «Автодор»
сегодня, 06:57
Майлз Тернер поиздевался над «Нью-Йорком», выложив шутку из «Гриффинов»
5сегодня, 06:40Видео
Новак Джокович: «Люди поначалу думали, что Йокич притворяется, будто его ничего не интересует, кроме семьи и лошадей. Но это правда»
7сегодня, 06:20
Гиоргос Ангелопулос: «Димитрис Яннакопулос – отвратительный человек»
1сегодня, 06:03
Леброн Джеймс: «Многие тренеры, которые сейчас окружают молодых игроков, на самом деле хотят стать известнее своих подопечных. Их мотивы нечисты»
6сегодня, 05:33
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. 1/4 финала. «Валенсия» примет «Гран-Канарию», «Тенерифе» встретится с «Ховентудом» в 1-х играх серий
сегодня, 09:00
Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Фенербахче» примет «Тюрк Телеком», «Бахчешехир» сыграет с «Тофашем» в решающих матчах серий
сегодня, 09:00
Чемпионат Италии. 1/2 финала. «Виртус» примет «Милан» во 2-м матче серии
сегодня, 09:00
Единая лига ВТБ. За 3-е место. УНИКС сыграет с «Локомотивом-Кубань» в 4-м матче серии
1сегодня, 09:00
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Будучность» выбила «Црвену Звезду», «Партизан» взял верх над «Дубаем»
1вчера, 21:20
Чемпионат Италии. 1/2 финала. «Брешия» обыграла «Трапани Шарк» во 2-м матче серии (2-0)
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Анадолу Эфес» закрыл серию с «Мерсином», «Бешикташ» взял верх над «Галатасараем»
вчера, 20:12
Семен Антонов о 3-м матче финала: «В концовке удача была на стороне «Зенита»
вчера, 19:18
Илона Корстин о 3-м матче финала: «Игра Андрея Воронцевича сделала разницу»
вчера, 18:36
Тогрул Мамедов: «Андрей Воронцевич – MVP третьей игры»
2вчера, 18:10