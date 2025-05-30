Паскаль Сиакам: «Для нас это всегда было «мы против всего мира». Мы в финале конференции, хотя никто не хотел нас здесь видеть»
Форвард «Пэйсерс» не считает поражение в 5-м матче катастрофой.
«Никто не ожидал, что мы окажемся здесь. Мы ведем 3-2 в финале конференции. Это потрясающе. Я так горжусь своей командой и тем, как усердно мы работали.
Плохие игры будут происходить, это НБА. Такое случается, это нормально.
Для нас это всегда было «мы против всего мира», и я не жду, что что-то изменится. Мы в финале конференции, хотя никто не хотел нас здесь видеть. У нас есть шанс вернуться домой и показать, на что мы способны. Я ни секунды не сомневаюсь в своих партнерах», – сказал Сиакам.
Сегодня «Индиана» уступила «Нью-Йорку» (94:111), позволив «Никс» сократить отставание в серии (2-3).
Паскаль Сиакам провел на паркете 34 минуты и отметился 15 очками, 6 подборами, 5 передачами и 3 перехватами.
Кто станет чемпионом НБА?856 голосов
Оклахома
Индиана
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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