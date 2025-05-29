Марк Дэйгнолт: «Мы рады выйти в финал, но я не хочу завершать сезон, прекращать работу с командой»
Марк Дэйгнолт поделился эмоциями от работы в «Тандер».
«Оклахома» выиграла Западную конференцию (4-1) и вышла в финал.
«Ох уж эти парни. Мы рады выйти в финал, но я не хочу завершать сезон, прекращать работу с командой. Настолько здесь здорово. Невероятный опыт. Игроки делятся друг с другом своей энергией. Это важнейший ресурс в длинном сезоне с черными и белыми полосами.
Мы все извлекаем пользу от подобной атмосферы. В первую очередь это влияет на меня. У меня все получается именно благодаря игрокам.
Парни невероятно мотивированы. Они нацелены на постоянную работу над собой. Но ставят команду на первое место. Они воплощают командный дух и поэтому заслуживают своего успеха и этой возможности», – рассказал главный тренер «Оклахомы».
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?3762 голоса
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Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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