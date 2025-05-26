Алекс Карузо: «Я играю всегда одинаково. А нарушение ли это, зависит от судей»
Защитник «Оклахомы» ответил на вопрос о жесткости в серии с «Миннесотой».
«Не знаю. Все же это субъективно. Я просто стараюсь играть в свою игру – каждый матч одинаково. Будет это нарушение или нет, уже зависит от судей», – сказал Карузо.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?813 голосов
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети Клемента Альманцы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости