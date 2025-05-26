Алекс Карузо об итоге 3-го матча с «Миннесотой»: «Разница в очках не влияет на счет в серии, но задевает самолюбие»

Алекс Карузо прокоментировал влияние 3-го матча на ход серии.

«Оклахома» крупно уступила в гостях – 101:143.

«Это задевает самолюбие. Конечно, разница в 40 или 1 очко все равно приносит 1 победу в копилку и одинаково влияет на счет в серии. Но спортсменам всегда неприятно проигрывать, тем более таким образом. Так что это задевает.

Но не думаю, что это сигнализирует о каких-то фундаментальных проблемах. Они боролись за жизнь в этой серии, а мы вышли с несоответствующим настроем. При этом у нас все равно были шансы исправить ход матча на ранней стадии, но мы не сумели адаптироваться.

Так что остается только отдать им должное. Они показали настрой на борьбу, соответствующий финалисту Западной конференции», – заключил защитник «Тандер».