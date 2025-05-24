Владимир Лучич продлил контракт с «Баварией» на два года
Владимир Лучич продолжит выступать за «Баварию».
Немецкая «Бавария» объявила о продлении контракта с капитаном Владимиром Лучичем (35 лет, 204 см) до конца сезона-2026/27.
Сербский форвард играет за «Баварию» с сезона-2016/17. В этом сезоне Лучич из-за травм провел всего 16 матчей, набирая в среднем 7,5 очка, 4,8 подбора и 1,4 передачи.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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