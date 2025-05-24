Паскаль Сиакам: «Нам все равно, кто будет забивать, мы просто хотим победить»

Сиакам отметил, что никто из его партнеров не волнуется о личной статистике.

«В конце концов, мы – команда. Неважно, кто набирает очки, и это то, что мне так нравится в «Пэйсерс». Нам все равно, кто будет забивать, мы просто хотим победить. В другой раз отличится кто-то другой. В этом наша особенность», – сказал форвард «Индианы».

В победном втором матче серии с «Нью-Йорком» (114:109) Паскаль Сиакам обновил личный рекорд результативности в плей-офф, набрав 39 очков (15 из 23 с игры, 3 из 5 трехочковых, 6 из 8 штрафных) за 33 минуты на паркете.