«Голден Стэйт» с отрывом лидирует по «плюс/минус» (+5,2) в 3-х четвертях на дистанции в 10 сезонов
Команда Стива Керра удачно начинает вторую половину.
«Голден Стэйт» лидирует среди всех команд НБА по показателю «плюс/минус» в 3-х четвертях (+5,2). Общая статистика взята за последние 10 сезонов. Керр возглавляет «Уорриорз» в течение всего этого срока.
Худший показатель (-2,2) за это время демонстрирует «Кливленд».
Кто станет чемпионом НБА?6809 голосов
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Лева Акабаса
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