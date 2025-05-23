«Голден Стэйт» с отрывом лидирует по «плюс/минус» (+5,2) в 3-х четвертях на дистанции в 10 сезонов

Команда Стива Керра удачно начинает вторую половину.

«Голден Стэйт » лидирует среди всех команд НБА по показателю «плюс/минус» в 3-х четвертях (+5,2). Общая статистика взята за последние 10 сезонов. Керр возглавляет «Уорриорз» в течение всего этого срока.

Худший показатель (-2,2) за это время демонстрирует «Кливленд ».