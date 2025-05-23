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Женская НБА. 26 очков Наташи Ховард помогли «Индиане» обыграть «Атланту» на выезде, «Нью-Йорк» разгромил «Чикаго»

Сегодня прошли два матча регулярного чемпионата женской НБА.

«Индиана» победила «Атланту», «Чикаго» на своем паркете крупно уступил «Нью-Йорку».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

АтлантаИндиана – 76:81 (18:13, 16:24, 24:24, 18:20)

АТЛАНТА: Райн Ховард (24 + 5 подборов), Джонс (15 + 11 подборов), Грэй (11 + 5 подборов).

ИНДИАНА: Наташа Ховард (26 + 7 подборов), Митчелл (17), Кларк (11 + 4 подбора + 6 передач).

23 мая. 2.30

ЧикагоНью-Йорк – 74:99 (23:28, 9:25, 22:22, 20:24)

ЧИКАГО: Бэнэм (15), Вандерслут (14), Аллен (11 + 4 подбора), Риз (2 + 12 подборов).

НЬЮ-ЙОРК: Клауд (18 + 4 подбора + 8 передач), Берк (17), Ионеску (16 + 5 передач).

23 мая. 3.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто станет чемпионом НБА?6100 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
МиннесотаМиннесота
ИндианаИндиана
Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Геннадий Ильин
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