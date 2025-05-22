«Ты показала мне, что такое любовь». Шэй Гилджес-Александер не смог сдержать слез, обращаясь к жене после получения награды MVP
Шэй Гилджес-Александер был эмоционален после получения награды MVP.
«Спасибо моему брату, моему лучшему другу с двух лет, моему напарнику по жизни. Спасибо отцу, который вложил баскетбольный мяч в мои руки. Спасибо матери. Я всю жизнь считал ее сумасшедшей, пока у меня не родился ребенок, и я не понял все, что она пыталась мне донести.
И Хэйли Саммерс (жена ШГА). Ты показала мне, что такое любовь, и я буду счастлив провести всю эту жизнь рядом с тобой», – не смог сдержать слез лучший игрок регулярного сезона-2024/25 НБА.
Кто станет чемпионом НБА?6097 голосов
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
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