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«Мемфис» уволил главного тренера Тэйлора Дженкинса за 9 матчей до плей-офф

Тэйлор Дженкинс завершил работу в «Гриззлис».

Клуб уволил 40-летнего специалиста, который проводил 6-й сезон в клубе.

Общий результат Дженкинса на посту главного тренера – 250 побед и 214 поражений в регулярных чемпионатах.

«Мемфис» идет на 5-м месте в Западной конференции с результатом 44-29.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Криса Хэйнса
logoТэйлор Дженкинс
Крис Хэйнс
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