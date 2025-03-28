«Мемфис» уволил главного тренера Тэйлора Дженкинса за 9 матчей до плей-офф
Тэйлор Дженкинс завершил работу в «Гриззлис».
Клуб уволил 40-летнего специалиста, который проводил 6-й сезон в клубе.
Общий результат Дженкинса на посту главного тренера – 250 побед и 214 поражений в регулярных чемпионатах.
«Мемфис» идет на 5-м месте в Западной конференции с результатом 44-29.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Криса Хэйнса
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