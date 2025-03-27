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NCAA. Sweet 16. Бригам Янг Демина сыграет с Алабамой

Сегодня команда Егора Демина сыграет в 1/8 финала плей-офф NCAA.

Университет Бригам Янг сразится с университетом Алабама в рамках Sweet 16.

NCAA

Плей-офф

Sweet 16

Алабама – Бригам Янг

28 марта. 2.09.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
logoNCAA
logoЕгор Демин
результаты
университет Алабама
университет Бригама Янга
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