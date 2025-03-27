NCAA. Sweet 16. Бригам Янг Демина сыграет с Алабамой
Сегодня команда Егора Демина сыграет в 1/8 финала плей-офф NCAA.
Университет Бригам Янг сразится с университетом Алабама в рамках Sweet 16.
Плей-офф
Sweet 16
Алабама – Бригам Янг
28 марта. 2.09.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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