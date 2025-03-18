Джош Харт сравнялся с Уолтом Фрэйзером по числу трипл-даблов за один сезон
Защитник «Никс» вошел в историю.
В матче с «Хит» Джош Харт набрал 12 очков, 13 подборов 11 передач. Это его восьмой трипл-дабл в этом сезоне. Благодаря чему Харт повторил лучшее достижение по наибольшему числу трипл-даблов, которое принадлежит Уолту Фрэйзеру и было установлено в сезоне-1968/69.
Трипл-дабл Харта стал 14-м для него в форме «Никс». Он занимает четвертое место в истории клуба.
Харт – лидер НБА по минутам на паркете (37,9 в среднем). Его средние показатели – 14,2 очка, 9,7 подбора, 5,6 передачи и 1,4 перехвата.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети «Никс»
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