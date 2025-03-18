Эрик Споэльстра – о 8-м поражении подряд: «Я не нашел ответов для своей команды»

«Хит» уступили «Нью-Йорку» – 95:116.

Поражение стало восьмым для «Майами», такое клуб переживает первый раз под управлением Эрика Споэльстры. Команда занимает 10-ю позицию на Востоке.

«Я не собираюсь толкать пылкую речь перед вами, все, что нужно, скажу только команде.

Мы все проходим испытание, включая и меня самого. Никто не может считать себя безупречным. Я не нашел ответов для своей команды. Я должен работать лучше.

Мы не должны сдаваться. Нужно напрячь все силы и делать шаги вперед, несмотря ни на что.

Мы так и не нашли решений, хотя мы перепробовали практически все. Это один из самых сложных регулярных сезонов, в которых я участвовал», – заметил Эрик Споэльстра.

По ходу встречи «Хит» вели 31:18.