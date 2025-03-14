Кевон Луни: «Куминга делает нас более опасными в быстрых атаках»
Кевон Луни описал положительное влияние Джонатана Куминги.
Форвард вернулся в состав «Голден Стэйт» после длительного отсутствия из-за травмы голеностопа.
«Мы гораздо более опасны в быстрых атаках с ним. Мы старались отработать именно этот компонент в начале сезона. С его потерей мы стали хуже в этом плане, это изменило нашу игру.
Его возвращение превращает нас в совершенно другую команду во время перехода из защиты в нападение. Он оказывает давление на кольцо соперника, и это открывает Стефа Карри, Бадди Хилда и Мозеса Муди, которые получают открытые броски», – заявил центровой «Уорриорз».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: San Francisco Chronicle
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости