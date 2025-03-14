Кевон Луни: «Куминга делает нас более опасными в быстрых атаках»

Кевон Луни описал положительное влияние Джонатана Куминги.

Форвард вернулся в состав «Голден Стэйт » после длительного отсутствия из-за травмы голеностопа.

«Мы гораздо более опасны в быстрых атаках с ним. Мы старались отработать именно этот компонент в начале сезона. С его потерей мы стали хуже в этом плане, это изменило нашу игру.

Его возвращение превращает нас в совершенно другую команду во время перехода из защиты в нападение. Он оказывает давление на кольцо соперника, и это открывает Стефа Карри , Бадди Хилда и Мозеса Муди , которые получают открытые броски», – заявил центровой «Уорриорз».