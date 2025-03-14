Дрэймонд Грин: «Мы набрали ход, но это не значит, что нам не нужен Куминга»

Грин считает, что молодой форвард «Голден Стэйт» ничего не испортит.

«Он нам очень нужен. Ближе к плей-офф игры будут становиться все более и более жесткими, растет ценность силы, физических данных. К тому же он умеет обратить мощь соперника против него, так что Куминга очень важен для нас.

Да, сейчас мы набрали ход, нашли ритм, но в этом здании нет ни единой души, которая сказала бы, что нам не нужен ДжейКей.

Он провел всего одну игру, но делал в ней именно то, чего мы от него ждали. Не стал подстраиваться, а просто шел к кольцу и жестко защищался. Нам нужно, чтобы ДжейКей был ДжейКеем», – заключил Грин .

Сегодняшняя игра против «Сакраменто» стала для Джонатана Куминги первой с 4 января. Он провел на площадке 20 минут, набрав 18 очков (7 из 10 с игры, 0 из 1 из-за дуги, 4 из 6 с линии), 3 подбора и 1 передачу.