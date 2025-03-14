Стефен Карри о 4000-м трехочковом: «Почувствовал особую энергию»

Лидер «Голден Стэйт» рад, что уникальный момент случился на домашней арене.

«Это был особый момент, потому что мы играли дома. Когда я побил рекорд Рэя Аллена (2973) в Нью-Йорке, то тоже было здорово из-за особой атмосферы Мэдисон-сквер-гарден, но здесь мы выступаем перед нашими болельщиками.

Это была странная игра, у меня не было большого количества возможностей для трехочкового. Но когда в третьей четверти все случилось, то я почувствовал энергию, она была особенной», – сказал после матча Карри.

Стефен Карри стал первым игроком в истории НБА, преодолевшим отметку в 4000 трехочковых за карьеру