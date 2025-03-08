Путбэк-данк Стефона Касла стал лучшим моментом игрового дня НБА
НБА представила подборку лучших моментов игрового дня.
Среди авторов хайлайтов оказались форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт, защитник «Кливленда» Донован Митчелл и защитник «Сан-Антонио» Cтефон Касл.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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