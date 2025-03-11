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Дариус Майлз: «Тратил по 300 долларов в день до третьего сезона в лиге»

Бывший игрок НБА рассказал, что сходил в банк только на третий сезон.

«Как-то Зибо попросил у меня немного денег, когда я только попал в лигу, и я хотел ему дать, но не смог – потому что я никогда не был в банке до этого.

Позвольте рассказать, как я тратил деньги. У меня была кредитная карта, которой я мог просто платить за все. Моя мама дала мне банковскую карту и сказала: «Вводишь этот код и можешь снимать 300 долларов в день».

Так что, в общем, каждый день или через день, если мне нужны были наличные, я шел и снимал 300 долларов в банкомате.

Все остальные деньги я тратил, просто проводя картой. Я не был в банке до своего третьего сезона – пока не попал в Кливленд и не понял, что, черт возьми, у меня там около 800 000 долларов. А ты тут тратишь 300 долларов в день, понимаешь, о чем я?

Когда ты вырос на районе, тебя не учат ходить в банк. У нас были деньги в коробке из-под обуви», – рассказал Майлз.

В 2016 году Майлз объявил себя банкротом. За карьеру в НБА он заработал около 62 миллионов долларов, но все потерял из-за неудачных инвестиций и трат на предметы роскоши.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Out of the Mud
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