Дариус Майлз о первом сезоне Леброна: «Я, наверное, был лучше него»
«В момент, когда Леброн пришел в лигу, Рики (Дэвис) был лучше него. Я, наверное, был лучше него. Понимаешь? Это не камень в огород Джеймса, я не говорю, что он не был хорош. Он был школьником. Конечно, в итоге Леброн стал лучше нас.
Медиа так работают, берут одно утверждение и превращают его в совершенно другое. Если разобрать все мое интервью, то окажется, что я был на стороне Леброна.
Мнение общественности о Джеймсе было таким, что вот сейчас придет школьник и полностью изменит всю организацию. Братан, у Кобе (Брайанта) так не получилось, у КейДжи (Кевина Гарнетта) тоже, нельзя сходу все перевернуть», – сказал Майлз.
В 2003 году Дариус Майлз дал комментарий о новичке «Кливленда» Леброне Джеймсе, после которого многие подумали, что Майлз его недолюбливает.
«Я не думаю, что можно просто привести школьника в команду, и все сразу станет лучше. Если он придет, понимаешь, о чем я, пусть вливается в движуху», – сказал в 2003 году Майлз.
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