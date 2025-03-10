«Всегда были моим первым выбором». Пи Джей Такер официально присоединился к «Никс»
«Нью-Йорк» объявил о подписании Пи Джей Такера.
Форвард (39 лет, 196 см) заключил с командой 10-дневный контракт.
Такер провел первую тренировку и заявил, что рассчитывает закрепиться в ротации и продлить сотрудничество.
По словам баскетболиста, он давно ждал возможности сыграть в «Никс», которые «всегда были его первым выбором».
В прошлом сезоне форвард набирал 1,7 очка и 2,7 подбора за 15,7 минуты в среднем в 31 матче.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Стефана Бонди
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