2

«Всегда были моим первым выбором». Пи Джей Такер официально присоединился к «Никс»

«Нью-Йорк» объявил о подписании Пи Джей Такера.

Форвард (39 лет, 196 см) заключил с командой 10-дневный контракт.

Такер провел первую тренировку и заявил, что рассчитывает закрепиться в ротации и продлить сотрудничество.

По словам баскетболиста, он давно ждал возможности сыграть в «Никс», которые «всегда были его первым выбором».

В прошлом сезоне форвард набирал 1,7 очка и 2,7 подбора за 15,7 минуты в среднем в 31 матче.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Стефана Бонди
logoПи Джей Такер
logoНБА
logoНью-Йорк
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пи Джей Такер подпишет 10-дневный контракт с «Нью-Йорком»
1вчера, 04:20
Энтон Уотсон заключит двустороннее соглашение с «Нью-Йорком»
5 марта, 04:10
«Никс» подписали Маржона Боучэмпа
14 марта, 06:40
Главные новости
Аарон Гордон пропустит вторую встречу с «Тандер»
124 минуты назад
Джонатан Куминга должен вернуться на площадку в одном из ближайших домашних матчей
149 минут назад
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» крупно уступила УГМК, «Ника» проиграла МБА и другие результаты
сегодня, 18:07
Леброн Джеймс: «Мы можем бороться с кем угодно в этой лиге»
сегодня, 17:57
Гилберт Аренас: «Шэй Гилджес-Александер находится на уровне, на котором игра становится скучной»
6сегодня, 17:42
Тим Хардуэй-старший об обмене Луки Дончича: «Думаю, что это было строго деловое решение владельцев команды»
1сегодня, 17:30
«Если его уволят, то на его условиях». Тим Хардуэй-старший похвалил работу Джей Джей Редика
2сегодня, 17:15
Яннис Адетокумбо о переходе на средние броски: «После матчей чувствую себя гораздо лучше»
сегодня, 16:59
НБА. «Оклахома» снова сыграет с «Денвером», «Голден Стэйт» примет «Портленд» и другие матчи
9сегодня, 16:35
Джейсон Кидд о травмах игроков «Далласа»: «Остается только смеяться, иначе можно сойти с ума»
4сегодня, 16:16
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Арис» сыграет с «Лаврионом»
57 минут назад
Адриатическая лига. «Партизан» встретится с ФМП
57 минут назад
Чемпионат Италии. «Виртус» встретится с «Тренто»
57 минут назад
Чемпионат Турции. «Маниса» проиграла «Анадолу Эфесу»
сегодня, 18:12
Дариус Майлз о первом сезоне Леброна: «Я, наверное, был лучше него»
8сегодня, 12:45
Айзейя Томас отказался от съемок для документального фильма про «Бостон» из-за «Последнего танца»
2сегодня, 11:56
Домантас Сабонис и Малик Монк получили разрешения для занятий на площадке
1сегодня, 11:27
Уильям Роден: «Куда важнее вопрос не о лице лиге, а о том, будет ли НБА и дальше бороться за социальную справедливость»
6сегодня, 11:04
Билл Симмонс о «Лейкерс»: «Не знаю, почему это работает, но это работает»
12сегодня, 10:58
Квентин Ричардсон: «В Леброне есть немного от Росомахи»
2сегодня, 10:40