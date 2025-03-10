  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Гилберт Аренас: «Шэй Гилджес-Александер находится на уровне, на котором игра становится скучной»
6

Гилберт Аренас: «Шэй Гилджес-Александер находится на уровне, на котором игра становится скучной»

Гилберт Аренас прокомментировал будущее Шэя Гилджес-Александера.

«Он еще не начал делать этого, но он находится на уровне, которого достигали Лука Дончич и Джеймс Харден. Когда игра уже настолько отчетливо ясна, что им становится скучно. И они начинают усложнять ее, просто чтобы развлечься», – заявил бывший баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Гилберта Аренаса
logoНБА
logoОклахома-Сити
logoШэй Гилджес-Александер
logoДжеймс Харден
logoЛука Дончич
logoГилберт Аренас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Аарон Гордон пропустит вторую встречу с «Тандер»
120 минут назад
«Всегда были моим первым выбором». Пи Джей Такер официально присоединился к «Никс»
133 минуты назад
Джонатан Куминга должен вернуться на площадку в одном из ближайших домашних матчей
145 минут назад
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» крупно уступила УГМК, «Ника» проиграла МБА и другие результаты
сегодня, 18:07
Леброн Джеймс: «Мы можем бороться с кем угодно в этой лиге»
сегодня, 17:57
Тим Хардуэй-старший об обмене Луки Дончича: «Думаю, что это было строго деловое решение владельцев команды»
1сегодня, 17:30
«Если его уволят, то на его условиях». Тим Хардуэй-старший похвалил работу Джей Джей Редика
2сегодня, 17:15
Яннис Адетокумбо о переходе на средние броски: «После матчей чувствую себя гораздо лучше»
сегодня, 16:59
НБА. «Оклахома» снова сыграет с «Денвером», «Голден Стэйт» примет «Портленд» и другие матчи
9сегодня, 16:35
Джейсон Кидд о травмах игроков «Далласа»: «Остается только смеяться, иначе можно сойти с ума»
4сегодня, 16:16
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Арис» сыграет с «Лаврионом»
53 минуты назад
Адриатическая лига. «Партизан» встретится с ФМП
53 минуты назад
Чемпионат Италии. «Виртус» встретится с «Тренто»
53 минуты назад
Чемпионат Турции. «Маниса» проиграла «Анадолу Эфесу»
56 минут назад
Дариус Майлз о первом сезоне Леброна: «Я, наверное, был лучше него»
8сегодня, 12:45
Айзейя Томас отказался от съемок для документального фильма про «Бостон» из-за «Последнего танца»
2сегодня, 11:56
Домантас Сабонис и Малик Монк получили разрешения для занятий на площадке
1сегодня, 11:27
Уильям Роден: «Куда важнее вопрос не о лице лиге, а о том, будет ли НБА и дальше бороться за социальную справедливость»
6сегодня, 11:04
Билл Симмонс о «Лейкерс»: «Не знаю, почему это работает, но это работает»
12сегодня, 10:58
Квентин Ричардсон: «В Леброне есть немного от Росомахи»
2сегодня, 10:40