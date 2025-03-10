Гилберт Аренас: «Шэй Гилджес-Александер находится на уровне, на котором игра становится скучной»

Гилберт Аренас прокомментировал будущее Шэя Гилджес-Александера.

«Он еще не начал делать этого, но он находится на уровне, которого достигали Лука Дончич и Джеймс Харден. Когда игра уже настолько отчетливо ясна, что им становится скучно. И они начинают усложнять ее, просто чтобы развлечься», – заявил бывший баскетболист.