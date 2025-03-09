Агент Стивена Эй Смита: «Он не будет выставлять свою кандидатуру на президентских выборах»

Марк Шапиро прокомментировал политическую карьеру Стивена Эй Смита.

Ведущий ESPN активно участвовал в дискуссии вокруг выборов 2024 года, поддерживая Камалу Харрис. Ранее обозреватель заявлял, что может выставить свою кандидатуру на президентские выборы.

«Он не станет претендовать на роль президента. Будет принимать участие в этих обсуждениях, но не станет выдвигать свою кандидатуру.

Он будет продолжать работу на ESPN в области НБА и, надеюсь, чуть больше НФЛ, но его новый контракт позволит ему расширить спектр присутствия в политике и новостях», – заявил агент ведущего.