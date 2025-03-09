0

Агент Стивена Эй Смита: «Он не будет выставлять свою кандидатуру на президентских выборах»

Марк Шапиро прокомментировал политическую карьеру Стивена Эй Смита.

Ведущий ESPN активно участвовал в дискуссии вокруг выборов 2024 года, поддерживая Камалу Харрис. Ранее обозреватель заявлял, что может выставить свою кандидатуру на президентские выборы.

«Он не станет претендовать на роль президента. Будет принимать участие в этих обсуждениях, но не станет выдвигать свою кандидатуру.

Он будет продолжать работу на ESPN в области НБА и, надеюсь, чуть больше НФЛ, но его новый контракт позволит ему расширить спектр присутствия в политике и новостях», – заявил агент ведущего.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Awful Announcing
logoСтивен Эй Смит
светская хроника
телевидение
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стивен Эй Смит: «Некоторые игроки были разозлены моим освещением Бронни Джеймса. Дрэймонд Грин больше не разговаривает со мной»
5вчера, 18:30
Стивен Эй Смит: «Перкинс хотел кому-нибудь врезать из-за слов Баркли, я его отговорил»
77 марта, 19:35
Стивен Эй Смит согласовал условия контракта на 5 лет и 100 миллионов долларов с ESPN
27 марта, 16:05
Главные новости
Леброн Джеймс пропустит 1-2 недели по оптимистичным прогнозам
8 минут назад
НБА. «Оклахома» примет «Денвер», «Даллас» сыграет с «Финиксом» и другие матчи
88 минут назад
Марк Дэйгнолт: «Эти матчи с «Денвером» похожи на серию плей-офф»
14 минут назад
Кендрик Нанн и Марио Хезоня – в десятке лучших моментов матчей 28-го тура Евролиги
49 минут назадВидео
Марк Дэйгнолт: «Айзейя Хартенштайн хорошо защищается против игроков типа Йокича»
658 минут назад
Трей Мерфи о «Лейкерс»: «Джей Джей Редик впервые в своей карьере помог защите»
1сегодня, 15:25
Джейлен Браун: «Сегодня ощущалась атмосфера плей-офф. Хороший день для баскетбола»
1сегодня, 15:09
«Лейкерс» реализовали только 33,3% бросков через Эла Хорфорда
10сегодня, 14:58
Джейсон Тейтум: «Ценю каждую игру против Леброна Джеймса»
сегодня, 14:44
Эрик Споэльстра: «Нам нужно победить свои страхи, и все будет замечательно»
3сегодня, 14:33
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Мега» победила «Будучность», «Цедевита-Олимпия» примет «Црвену Звезду»
сегодня, 13:42Live
Чемпионат Италии. «Милан» сыграет с «Тревизо», «Динамо Сассари» уступил «Венеции» и другие матчи
сегодня, 13:38Live
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» – «Колоссос», «Панатинаикос» встретится с «Панионисом»
сегодня, 13:33Live
Чемпионат Турции. «Петким Спор» – «Фенербахче», «Мерсин» уступил «Бешикташу»
сегодня, 13:26Live
Чемпионат Франции. «Нантер» примет «Виллербан», «Монако» встретится с «Парижем»
сегодня, 13:25
Гэри Пэйтон назвал лучшую пятерку из тех, с кем он играл
3сегодня, 12:24
Эрик Споэльстра после поражения от «Чикаго»: «Я должен работать лучше»
5сегодня, 11:55
«Лондонские львы» планируют построить арену на 10 000 зрителей
сегодня, 11:48
Куин Снайдер – о Дайсоне Дэниэлсе: «Сложно измерить влияние на защиту игрока периметра»
сегодня, 11:36
Кендрик Перкинс: «Лука Дончич раскрыл Леброна»
4сегодня, 11:28