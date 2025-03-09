Агент Стивена Эй Смита: «Он не будет выставлять свою кандидатуру на президентских выборах»
Марк Шапиро прокомментировал политическую карьеру Стивена Эй Смита.
Ведущий ESPN активно участвовал в дискуссии вокруг выборов 2024 года, поддерживая Камалу Харрис. Ранее обозреватель заявлял, что может выставить свою кандидатуру на президентские выборы.
«Он не станет претендовать на роль президента. Будет принимать участие в этих обсуждениях, но не станет выдвигать свою кандидатуру.
Он будет продолжать работу на ESPN в области НБА и, надеюсь, чуть больше НФЛ, но его новый контракт позволит ему расширить спектр присутствия в политике и новостях», – заявил агент ведущего.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Awful Announcing
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