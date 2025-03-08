2-й и 3-й номера драфта-2025 по прогнозу ESPN Дилан Харпер и Эйс Бэйли, скорее всего, не выйдут в следующую стадию сезона NCAA

Дилан Харпер и Эйс Бэйли пропустят турнир NCAA.

Защитники Ратгерс считаются претендентами на попадание в Топ-3 драфта-2025 НБА по версии ESPN. Они могут стать первыми одноклубниками, выбранными в Топ-5, после Зайона Уильямсона и Ар Джей Баррета в 2019 году (Дьюк).

Ратгерс идет с результатом 14-16 и, скорее всего, не выйдет в следующую стадию сезона NCAA.