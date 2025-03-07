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Томас Эртель: «Думал о завершении карьеры после срыва сделки с «Барселоной»

Томас Эртель рассказал о своих планах.

Французский разыгрывающий присоединился к «Баскет Корунье» после неудачных переговоров с «Барселоной».

«Было трудно, особенно для моей семьи. 10-15 дней отходили от шока, игроки более привычны ко всему. Был очень разочарован, подумывал об окончании карьеры.

Но сейчас считаю, что у меня еще остались силы для баскетбола. Он делает меня счастливым.

«Корунья» оказалась для меня лучшим вариантом. Сейчас мы находимся в самом низу таблицы, если останемся в высшем дивизионе, это будет близко к завоеванию титула. Я хочу проявить себя», – поделился Эртель.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket Europe
logoчемпионат Испании
logoТомас Эртель
logoБарселона
logoБаскет Корунья
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