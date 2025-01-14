Томас Эртель: «Отклонил предложения команд Евролиги, таких как «Маккаби»
Томас Эртель признался, что отклонил предложения от команд Евролиги.
«Я рад находиться здесь. Я отклонил предложения команд Евролиги, таких как «Маккаби», потому что ситуация там не очень приятная.
Другие команды ACB и европейские команды делали предложения, но мы выбрали эту команду, и я хотел бы публично поблагодарить клуб и всех, кто помог мне здесь оказаться», – заявил французский разыгрывающий.
Эртель продолжит карьеру в «Баскет Корунье». Баскетболист прилетел в Испанию для подписания контракта с «Барселоной», но сотрудничество не состоялось по решению президента клуба Жоана Лапорты.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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