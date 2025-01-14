Томас Эртель: «Отклонил предложения команд Евролиги, таких как «Маккаби»

Томас Эртель признался, что отклонил предложения от команд Евролиги.

«Я рад находиться здесь. Я отклонил предложения команд Евролиги , таких как «Маккаби », потому что ситуация там не очень приятная.

Другие команды ACB и европейские команды делали предложения, но мы выбрали эту команду, и я хотел бы публично поблагодарить клуб и всех, кто помог мне здесь оказаться», – заявил французский разыгрывающий.

Эртель продолжит карьеру в «Баскет Корунье ». Баскетболист прилетел в Испанию для подписания контракта с «Барселоной», но сотрудничество не состоялось по решению президента клуба Жоана Лапорты.