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Жоан Лапорта о заблокированном соглашении с Томасом Эртелем: «Разве это большая проблема?»

Жоан Лапорта высказался о заблокированном соглашении с Томасом Эртелем.

«Игрок, который вел переговоры с «Реалом», пока был в «Барсе», и ушел из команды таким образом? Я не хочу делать из этого большую проблему.

Серьезно, разве Эртель — большая проблема «Барсы»? Эртель?» – сказал президент «Барселоны», отвечая на вопрос о ситуации с Эртелем.

Лапорта заблокировал достигнутые ранее соглашения с Эртелем после оценки реакции болельщиков в соцсетях. Французский разыгрывающий выступал за «Барселону» с 2017 по 2020 год и скандально расстался с командой после закулисных переговоров с «Реалом».

5 января 10 оппозиционных объединений потребовали немедленной отставки Лапорты и всей его команды. Оппозиция перечислила несколько претензий президенту клуба: убытки в сезоне-2023/24, проблемы с продлением контракта с Nike, заблокированное возвращение Эртеля в баскетбольную «Барселону» и отказ в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора, который обозначили как самую серьезную претензию.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoТомас Эртель
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoЖоан Лапорта
logoчемпионат Испании
logoБарселона
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