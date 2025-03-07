Бросок Карри с разворота от логотипа стал самым ярким моментом дня в НБА
НБА показала подборку из лучших моментов игрового дня 6 марта.
Авторами хайлайтов среди прочих стали Амен Томпсон из «Хьюстона», защитник «Чикаго» Коби Уайт и звезда «Голден Стейт» Стефен Карри.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости