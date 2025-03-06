Джанни Петруччи: «Европейский проект НБА движется вперед. ФИБА отлично справляется»
Президент итальянской федерации рассказал о европейской инициативе НБА.
«Проект движется вперед. ФИБА отлично справляется. Надеюсь, все сложится. Я был первым, кто оценил этот проект как реальный и обоснованный», – заявил Джанни Петруччи.
В марте европейский турнир под эгидой НБА будет обсуждаться на собрании владельцев американской лиги. Обсуждение проекта активизировалось со времени летней Олимпиады в Париже.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportando
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