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Джанни Петруччи: «Европейский проект НБА движется вперед. ФИБА отлично справляется»

Президент итальянской федерации рассказал о европейской инициативе НБА.

«Проект движется вперед. ФИБА отлично справляется. Надеюсь, все сложится. Я был первым, кто оценил этот проект как реальный и обоснованный», – заявил Джанни Петруччи.

В марте европейский турнир под эгидой НБА будет обсуждаться на собрании владельцев американской лиги. Обсуждение проекта активизировалось со времени летней Олимпиады в Париже.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportando
Джанни Петруччи
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