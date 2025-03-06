Евгений Пашутин: «20 минут не удавалось справиться с Кантером, но исправились и стали двигать мяч в нападении»
«Парма» прервала серию из 5 поражений подряд и первый раз в сезоне справилась с командой из Саратова. Пермский клуб сравнялся с соперником по балансу побед/поражений (14-20) и подобрался к 6-му месту в турнирной таблице, которое занимает «Пари НН» (15-19).
«У нас есть травмированные и заболевшие игроки, но несмотря на эту ситуацию, команда билась за всех, объединилась и показала ту защиту, которую мы хотим видеть. Не удалось в первые 20 минут справиться с Керемом Кантером, но тем не менее мы исправились и не позволяли их лидерам набирать легкие очки. Нужно отметить самоотверженность всей команды и желание биться. Также отмечу нашу молодежь, она сегодня очень сильно помогла. Выиграли подбор, старались контролировать щит и наконец-то стали двигать мяч в нападении. Это то, что мы хотим видеть и в следующих матчах», – рассудил главный тренер Евгений Пашутин.
Следующим противником пермяков станет казанский УНИКС.
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