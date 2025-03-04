Стив Керр: «Не понимаю, почему мы не учим арбитров фиксировать пробежки»

Главный тренер «Голден Стэйт» высказался на тему пробежек в лиге.

«Не понимаю, почему мы не учим арбитров фиксировать пробежки. Каждый матч я вижу 6-8 ситуаций, когда это нарушение не замечается. В прошлой игре только у нашей команды было 4-5 пробежек. Тренеры на боковой и болельщики на трибунах показывают знаками, что это пробежка – все это видят, кроме судей. То есть очевидно, что лига не обучает арбитров в данном направлении. Я уже общался с лигой на эту тему, возможно, после этой пресс-конференции они свяжутся со мной вновь. Но это необходимо для игры. Баскетбол построен на работе ног. Ради самой игры мы обязаны фиксировать пробежки, но мы почему-то этого не делаем. Не понимаю почему.

Проблема не в судьях, они стараются, они здорово общаются с командами, но их этому не обучают», – сказал Стив Керр.