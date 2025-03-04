Стив Керр: «Не понимаю, почему мы не учим арбитров фиксировать пробежки»
Главный тренер «Голден Стэйт» высказался на тему пробежек в лиге.
«Не понимаю, почему мы не учим арбитров фиксировать пробежки. Каждый матч я вижу 6-8 ситуаций, когда это нарушение не замечается. В прошлой игре только у нашей команды было 4-5 пробежек. Тренеры на боковой и болельщики на трибунах показывают знаками, что это пробежка – все это видят, кроме судей. То есть очевидно, что лига не обучает арбитров в данном направлении. Я уже общался с лигой на эту тему, возможно, после этой пресс-конференции они свяжутся со мной вновь. Но это необходимо для игры. Баскетбол построен на работе ног. Ради самой игры мы обязаны фиксировать пробежки, но мы почему-то этого не делаем. Не понимаю почему.
Проблема не в судьях, они стараются, они здорово общаются с командами, но их этому не обучают», – сказал Стив Керр.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости