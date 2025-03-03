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Журналист Джейсон Уитлок: «Хватит жалеть Леброна. Почему-то Стефа Карри, как лицо лиги, никто не критиковал»

Журналист Джейсон Уитлок объяснил, что критика Джеймса не связана с его звездным статусом.

Ранее Леброн Джеймс сказал, что никогда не хотел быть лицом НБА, так как это подразумевает непременную критику со стороны медиа.

«Хватит жалеть Леброна. Он сам сделал выбор, чтобы его обсуждали в таком ключе. Он сам вел шоу с разговорами из барбершопа, а теперь жалуется на то, что остальные обсуждают его так, как обсуждают в барбершопах. Хватит! Он сам выразил свое некомпетентное мнение, когда начал нападать на Дональда Трампа и правоохранительные органы. Он сам сделал так, что к нему сформировалось противоречивое мнение. Он сделал НБА противоречивой. Он начал вставать на колено.

Хватит ныть. Это все звучит так, как если бы я жаловался на продавленное сидение в самолете Southwest Airlines. Это не сидение продавленное, это я слишком много ем. Все эти ноющие спортсмены защищают его, хотя человеку нужно отвечать за свои поступки. Если ты сам разжег костер, то не жалуйся на жар от него», – написал Уитлок.

Позже он добавил в эфире Fearless.

«Вот в чем я не согласен с Леброном. Почему-то никто не критикует Стефа Карри. Стефа Карри по большей части  все любят… Никто его не трогает. Потому что он не вел себя так агрессивно на политическом поле, как Леброн, а еще он не пытался всеми правдами и неправдами выиграть титулы, как Леброн, не прыгал из команды в команду», – сказал Уитлок.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети Джейсона Уитлока
logoНБА
logoЛеброн Джеймс
logoГолден Стэйт
logoСтефен Карри
logoЛейкерс
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