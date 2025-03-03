Журналист Джейсон Уитлок: «Хватит жалеть Леброна. Почему-то Стефа Карри, как лицо лиги, никто не критиковал»

Журналист Джейсон Уитлок объяснил, что критика Джеймса не связана с его звездным статусом.

Ранее Леброн Джеймс сказал, что никогда не хотел быть лицом НБА , так как это подразумевает непременную критику со стороны медиа.

«Хватит жалеть Леброна. Он сам сделал выбор, чтобы его обсуждали в таком ключе. Он сам вел шоу с разговорами из барбершопа, а теперь жалуется на то, что остальные обсуждают его так, как обсуждают в барбершопах. Хватит! Он сам выразил свое некомпетентное мнение, когда начал нападать на Дональда Трампа и правоохранительные органы. Он сам сделал так, что к нему сформировалось противоречивое мнение. Он сделал НБА противоречивой. Он начал вставать на колено.

Хватит ныть. Это все звучит так, как если бы я жаловался на продавленное сидение в самолете Southwest Airlines. Это не сидение продавленное, это я слишком много ем. Все эти ноющие спортсмены защищают его, хотя человеку нужно отвечать за свои поступки. Если ты сам разжег костер, то не жалуйся на жар от него», – написал Уитлок.

Позже он добавил в эфире Fearless.

«Вот в чем я не согласен с Леброном. Почему-то никто не критикует Стефа Карри. Стефа Карри по большей части все любят… Никто его не трогает. Потому что он не вел себя так агрессивно на политическом поле, как Леброн, а еще он не пытался всеми правдами и неправдами выиграть титулы, как Леброн, не прыгал из команды в команду», – сказал Уитлок.