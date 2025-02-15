Леброн Джеймс о соперничестве со Стефеном Карри: «Он не любил меня, а я не любил его»

Леброн Джеймс рассказал о соперничестве со Стефеном Карри в финальных сериях НБА.

«Черт возьми. Когда ты отчаянно за что-то борешься, и есть только один парень, который пытается помешать тебе достичь твоих целей, ты будешь ненавидеть этого человека.

Он не любил меня, а я не любил его, потому что мы оба боролись за то, чего мы хотели, а это — Кубок Ларри О’Брайена», – рассказал форвард «Лейкерс ».