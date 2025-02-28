Люк Корнет пропустил 2 матча по личным причинам и вернулся в расположение «Бостона»
Люк Корнет поможет «Селтикс» в игре с «Кливлендом».
29-летний запасной центровой пропустил два матча по личным причинам, его участие в следующей игре было под вопросом. Корнет вернулся в расположение команды и вышел на тренировку с персональным вниманием главного тренера Джо Маззуллы.
Корнет сможет помочь «Селтикс» в принципиальной встрече с лидером конференции «Кливлендом».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Ноа Дэлзелл
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