Люк Корнет пропустил 2 матча по личным причинам и вернулся в расположение «Бостона»

Люк Корнет поможет «Селтикс» в игре с «Кливлендом».

29-летний запасной центровой пропустил два матча по личным причинам, его участие в следующей игре было под вопросом. Корнет вернулся в расположение команды и вышел на тренировку с персональным вниманием главного тренера Джо Маззуллы.

Корнет сможет помочь «Селтикс» в принципиальной встрече с лидером конференции «Кливлендом».