«Бакс» отчислят центрового Лиама Роббинса
Лиам Роббинс покинет «Милуоки».
25-летний центровой (213 см) подписал двусторонний контракт в начале сезона. Роббинс провел 13 матчей, выходя на 4,3 минуты в среднем за основную команду.
Баскетболист набирал 9,2 очка и 5,1 подбора в играх лиги развития.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
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