«Бакс» отчислят центрового Лиама Роббинса

Лиам Роббинс покинет «Милуоки».

25-летний центровой (213 см) подписал двусторонний контракт в начале сезона. Роббинс провел 13 матчей, выходя на 4,3 минуты в среднем за основную команду.

Баскетболист набирал 9,2 очка и 5,1 подбора в играх лиги развития.