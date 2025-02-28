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Гилберт Аренас: «Даллас» не сможет побеждать, если Кайри Ирвинг уйдет в режим классического разыгрывающего»

Гилберт Аренас поделился опасениями по поводу будущего «Мэверикс».

«Кайри Ирвинг обычно обеспечивает этой команде результат определенным образом. Если они собираются строиться вокруг Энтони Дэвиса и Кайри покорно примет новую роль, это отрицательно повлияет на их способность побеждать.

Кайри должен действовать в режиме «убийцы», чтобы у них все складывалось.

Я с самого начала опасался именно за него. Что он перестроится в режим классического разыгрывающего, перестанет быть нацеленным на кольцо и сосредоточится на поддержке Энтони Дэвиса. Перестанет быть агрессивным, а именно это для него естественное состояние. Когда такое происходит, ему может быть сложно поймать ритм, и когда удается – игра уже сделана.

В первом матче он был пассивен, пока Дэвис не сломался. 1 бросок в 1-й четверти. Это не Кайри», – заключил Аренас.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Гилберта Аренаса
logoНБА
logoКайри Ирвинг
logoЭнтони Дэвис
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