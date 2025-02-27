«Зенит» поблагодарил «Црвену Звезду» за перфоманс с российским флагом

«Зенит» поблагодарил «Црвену Звезду».

Петербургский «Зенит » поблагодарил сербскую «Црвену Звезду » за перформанс с российским флагом на матче 27‑го тура Евролиги против литовского «Жальгириса ».

Перед начало матча сербские болельщики подняли на головами листки разных цветов, из которых был составлен российский флаг.

«Баскетбольный клуб «Зенит» благодарит «Црвену Звезду» и ее преданных болельщиков за невероятную поддержку перед матчем регулярного чемпионата Евролиги против литовского «Жальгириса», – говорится к сообщении.