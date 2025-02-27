2

«Зенит» поблагодарил «Црвену Звезду» за перфоманс с российским флагом

«Зенит» поблагодарил «Црвену Звезду».

Петербургский «Зенит» поблагодарил сербскую «Црвену Звезду» за перформанс с российским флагом на матче 27‑го тура Евролиги против литовского «Жальгириса».

Перед начало матча сербские болельщики подняли на головами листки разных цветов, из которых был составлен российский флаг.

«Баскетбольный клуб «Зенит» благодарит «Црвену Звезду» и ее преданных болельщиков за невероятную поддержку перед матчем регулярного чемпионата Евролиги против литовского «Жальгириса», – говорится к сообщении.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Зенита»
logoЦрвена Звезда
logoБаскетбол - видео
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoЖальгирис
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. «Реал» выиграл у «Барселоны», 22 очка Миротича помогли «Милану» победить «Монако» и другие результаты
1027 февраля, 22:47
«Црвена Звезда» во время разминки перед матчем с «Жальгирисом» включила песню «Россия»
2427 февраля, 19:41Видео
Црвена Звезда – Жальгирис – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Turkish Airlines EuroLeague, 27 февраля 2025
24 февраля, 22:16Пользовательская новость
Яннис Адетокумбо: «Олимпиакос» – «Панатинаикос» – главное дерби Евролиги»
23 февраля, 17:08
Главные новости
НБА. «Бостон» сыграет с «Кливлендом», «Лейкерс» примут «Клипперс» и другие матчи
39вчера, 22:39
Евролига. «Партизан» победил «Басконию», «Виллербан» встречается с «Панатинаикосом» и другие матчи
4вчера, 21:35Live
Джоэл Эмбиид не сыграет до конца сезона-2024/25. Центровой «Филадельфии» займется лечением колена
36вчера, 21:10
«Атланта» подпишет 10-дневный контракт с форвардом Кевоном Харрисом
вчера, 21:04
Энтони Эдвардс первым в сезоне получил 1-матчевую дисквалификацию за перебор технических фолов
1вчера, 20:38
Гилберт Аренас: «Кливленд» не готов. Только Яннис Адетокумбо может нанести удар «Селтикс» на Востоке»
3вчера, 20:30
Бисмак Бийомбо останется в «Сперс» до конца сезона
вчера, 20:15
«Торонто» отчислил Пи Джей Такера
5вчера, 20:05
Премьер-лига. Женщины. «Надежда» уступила курскому «Динамо»
вчера, 19:26
Финансовые обязательства NCAA могут превысить объем активов организации на 1,97 миллиарда долларов из-за антимонопольного иска
вчера, 19:25Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» обыграл «Страсбур», «Нантер» победил «Гравлин-Дюнкерк»
вчера, 21:33
Адриатическая лига. «Морнар Бар» не справился со «Спартаком» из Суботицы
вчера, 21:19
Евгений Пашутин: «Браво Вольхину. Не донес до команды, что надо более внимательно, особенно когда он первые три забил»
вчера, 20:55
Чемпионат Турции. «Тофаш» обыграл «Яловаспор», «Каршияка» уступила «Бешикташу»
вчера, 19:40
«Реал» официально сообщил об уходе защитника Денниса Смита
вчера, 14:25
Стэнли Уиттакер восстановился после травмы и дебютирует за «Парму» в игре с «Пари НН»
1вчера, 13:20
Сергей Елевич о матче ЦСКА – УНИКС: «Если травмированные казанцев поправились, должна быть очень приличная игра»
вчера, 12:01
Отец Дончича схватился за голову после сложного попадания игрока «Лейкерс»
12вчера, 10:08Видео
Таджер Макколл о сравнениях с Джа Морэнтом: «Когда я в полете с мячом, мне нравится придумывать что-нибудь причудливое»
27 февраля, 18:05
Федерация баскетбола Сербии поблагодарила ЦСКА за участие Алексы Аврамовича в квалификации Евробаскета
27 февраля, 17:59